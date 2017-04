‘Ik ga niet naar Barça, stelletje vervelen, we eten ze met huid en haar op’

Isco laat normaliter zijn voeten spreken, maar de middenvelder van Real Madrid heeft donderdagavond via Twitter enkele duidelijke uitspraken gedaan. De Spaans international was donderdag volop in het nieuws nadat hij een privéfoto op zijn Instagram-account plaatste, met voor hem op tafel een zak chips met het logo van Barcelona.

Isco wordt de laatste maanden met Barcelona in verband gebracht, mede omdat de middenvelder nog steeds niet zijn huidige contract (tot medio 2018) heeft verlengd. De spelmaker verwijderde de foto van zijn profiel en publiceerde daarna dezelfde foto, maar zonder de zak chips. De gebruikers van sociale media speculeerden hoe dan ook volop over de toekomst van de ex-speler van Valencia en Málaga.

In de nacht van donderdag op vrijdag maakte Isco een duidelijk statement via zijn officieel Twitter-account. "Ik ga niet naar Barça, stelletje vervelen. Met de foto wilde ik zeggen dat we ze vamos a comer con patatas." Dat laatste betekent letterlijk 'we ze samen met aardappelen gaan opeten', de Spaanse versie van 'met huid en haar opeten'.

Isco verwees daarmee naar de komende krachtmeting tussen Real Madrid en Barcelona, op 23 april in het Santiago Bernabéu. "Oh ja, ik heb de chips niet eens geproefd. Het waren mijn vrienden die mij een loer draaiden." Real Madrid heeft twee punten meer dan Barcelona, dat ook een wedstrijd meer heeft gespeeld.