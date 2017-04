FC Twente werd ‘totaal verrast’ door politie-inval: ‘Een bizarre avond’

FC Twente was voor de wedstrijd niet op de hoogte gesteld van de politie-inval die donderdagavond werd gedaan in de thuiswedstrijd tegen PSV. De stadionspeaker riep om dat een deel van het publiek het stadion moest verlaten. Dat ging om de harde kern van FC Twente, Vak-P. Dat had te maken met een politie-inval in het supportershome.

Technisch en commercieel directeur Jan van Halst reageerde na afloop op de ontstane ophef. Hij had het over 'een bizarre avond'. "Qua voetbal was het natuurlijk een hele mooie avond. Maar ja, halverwege de tweede helft werden we verrast door het feit dat de politie in ging grijpen op een van de supporterszijdes bij Vak P", vertelde de bestuurder van FC Twente in gesprek met RTV Oost.

"Wij zijn ook nog niet op de hoogte gebracht van alles; het is allemaal nog heel vers. We zullen, denk ik morgen, uitvoerig geïnformeerd worden over deze actie. Maar we zijn totaal verrast." De politie doorzocht in de slotfase van het duel het supportershome van FC Twente. Daarbij zijn volgens een woordvoerder drugs gevonden. Aanvankelijk vroeg de stadionspeaker aan alle bezoekers om het stadion te verlaten, later bleek dat het alleen om het vak bij het supportershome ging.