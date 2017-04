‘Eer hij de voornamen van de spelers kent, is de competitie voorbij’

Yannis Anastasiou heeft het niet gemakkelijk in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Roda JC Kerkrade. De Griek is met de Limburgers in een strijd tegen degradatie verwikkeld, maar Anastasiou geniet nog altijd het vertrouwen van de clubleiding, zo verzekert algemeen directeur Wim Collard donderdag.

"Ik kreeg de vraag of hij nog de volledige steun heeft. Ik heb altijd geleerd dat als de directie steun de 'volledige steun' uitspreekt in een trainer, dan moet hij zich zorgen gaan maken. Gebruikelijk is dat je eerst de trainer wegstuurt, dan pas andere mensen. Wij hebben daarin een andere keuze gemaakt", vertelt de beleidsbepaler aan FOX Sports.

"Anastasiou geniet het vertrouwen van de directie, de rvc en de spelers. Ik hoop dat hij kan laten zien waarom hij die steun verdient", vervolgt Collard, die niet denkt dat een andere coach de club uit het slop zou kunnen trekken. "Als je nu een trainer haalt voor vier of vijf wedstrijden.. Eer hij de voornamen van de spelers kent, is de competitie voorbij", stelt hij. "Met deze technische staf moet je ze de kans geven om de klus te klaren. Garandeer jij maar dat het met een andere trainer niet gebeurt."

Anastasiou deed donderdagavond in elk geval goede zaken met Roda in de strijd tegen degradatie. PEC Zwolle werd op eigen veld met 2-1 geklopt, waardoor de voorsprong op hekkensluiter Go Ahead Eagles is opgelopen tot drie punten. "Na deze uitslag verwacht ik weer een beetje rust in de tent", was de eerste reactie van Anastasiou. "We winnen hier met een beetje geluk, maar dat heb je nodig in het voetbal. Het was een echte teamprestatie. Je kan je niet voorstellen hoeveel dit losmaakt, zeker na wat er in de afgelopen dagen is gebeurd."