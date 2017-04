Titeldroom PSV definitief voorbij na bizarre slotfase in Enschede

PSV heeft in een knotsgekke wedstrijd twee punten gemorst tegen FC Twente. Het team van Phillip Cocu leek lang tijd op weg naar een overwinning, maar hield door een treffer van Bersant Celina in de slotseconden uiteindelijk slechts één punt over aan de krachtmeting: 2-2. Het duel werd in de slotfase ontsierd door een inval van de politie in De Grolsch Veste, waardoor een deel van de toeschouwers werd verzocht het stadion vroegtijdig te verlaten.

Enes Ünal scoorde viermaal in zijn laatste vijf duels voor Twente en de huurling van Manchester City had ook tegen PSV het vizier op scherp staan. Na slechts zeven minuten spelen werd Héctor Moreno op vernuftige wijze in de luren gelegd door Ünal, waarna een diagonaal schot doelman Jeroen Zoet te machtig was: 1-0. Het vroege openingsdoelpunt was een fikse tegenvaller voor PSV, dat nochtans uitstekend aan de wedstrijd in Enschede was begonnen en na een minuut al op voorsprong had kunnen komen via Marco van Ginkel. De middenvelder faalde echter oog in oog met Nick Marsman.

Het elftal van Cocu was echter niet lang van zijn apropos. Jürgen Locadia kon nadat hij afgelopen weekeinde trefzeker was in het duel met Sparta Rotterdam (0-2) opnieuw rekenen op een basisplaats en de aanvaller beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet. Tien minuten na de treffer van Ünal nivelleerde Locadia de score alweer door als eindstation van een schitterende aanval te fungeren: 1-1. Voorts ontwikkelde zich een heerlijk voetbalgevecht in de eerste helft, waarin de beste kansen voor de thuisploeg waren. Een kopbal van Ünal werd echter gekeerd door Zoet, die daarna het geluk had dat een poging van Joachim Andersen de lat trof.

Moreno had het in het eerste bedrijf lastig met Ünal, maar de Mexicaan was vlak na de onderbreking in aanvallend opzicht van grote waarde voor PSV. Na een voorzet vanaf de rechterflank werd het leder met het hoofd teruggelegd door Van Ginkel, waarna Moreno het laatste zetje gaf: 1-2. Twente herpakte zich vervolgens echter prima. Het elftal van René Hake voerde de druk richting het doel van Zoet flink op en was na ruim een uur spelen dicht bij de gelijkmaker. Een afvallende bal viel voor de voeten van Celina, maar diens schot vloog via de vingertoppen van Zoet rakelings naast.

Twente poogde een slotoffensief te realiseren, maar het was de stadionspeaker in De Grolsch Veste die de aandacht naar zich toe trok. Vak P werd ontruimd, vanwege een onderzoek van de politie naar mogelijke drugshandel. Twente zette echter nog één keer aan en kreeg in de absolute slotfase uiteindelijk loon naar werken. Na geklungel van Andrés Guardado bepaalde Celina de eindstand op 2-2. De achterstand van PSV op koploper Feyenoord bedraagt nu weer zeven punten, terwijl Ajax voorlopig ook weer uit zicht is met een voorsprong van vier punten.