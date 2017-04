Menig relativeert: ‘Tegen Feyenoord een goal maken die de wereld overgaat’

Queensy Menig zal het duel van PEC Zwolle met Roda JC Kerkrade vermoedelijk zo snel mogelijk willen vergeten. De huurling van Ajax leek de bal tien minuten voor rust eenvoudig in een leeg doel te kunnen schuiven, maar zag zijn poging op de doellijn geblokkeerd worden door verdediger Frederic Ananou. PEC verliet het Parkstad Limburg Stadion uiteindelijk met een 2-1 nederlaag.

"Ik zag Kum die bal terugspelen, ik ga er goed tussen, doe alles goed tot aan de bal erin schieten. Het laatste tikje was er een te veel", haalde Menig terug voor de camera van FOX Sports. De aanvaller beseft dat zijn misser weleens de wereld over zou kunnen gaan. "Dan moet ik zondag een goal maken die ook de wereld overgaat", wierp hij echter tegen. PEC speelt zondag thuis tegen koploper Feyenoord.

Trainer Ron Jans maakte na afloop een aangeslagen indruk. "Het creëren van kansen ging prima, maar de effectiviteit was echt belabberd. We hebben zó veel mogelijkheden gehad, dat heb ik niet zo vaak meegemaakt. Ik ben echt verbijsterd", aldus Jans, die nu twaalfde staat met PEC. "Ons seizoen is na vandaag over. We gaan niet degraderen, maar we hoeven ook niet meer naar boven te kijken."