Vertonghen blikt vooruit: ‘Hopelijk schieten ze dan enigszins in de stress’

Tottenham Hotspur hield de titeldroom woensdagavond met een late overwinning op Swansea City (1-3) intact. De Noord-Londense formatie keek vlak voor tijd nog tegen een achterstand aan, maar verliet het Liberty Stadium door een sterk slotoffensief uiteindelijk met drie punten. Jan Vertonghen zegt goede hoop te hebben dat Tottenham de druk op koploper Chelsea kan blijven opvoeren.

"Chelsea oogt op dit moment erg sterk, maar we kunnen niet stoppen met dromen over de titel", tekent Sky Sports op uit de mond van Vertonghen. Chelsea won zelf van Manchester City (2-1) en geniet zo met nog acht competitiewedstrijden te spelen een voorsprong van zeven punten op the Spurs. "Dat was een belangrijke overwinning voor hen, maar ze hebben nog enkele zware wedstrijden voor de boeg. We moeten blijven winnen en hopelijk schieten ze dan enigszins in de stress", vertelt de Belg.

"We hebben de laatste twee jaar laten zien waartoe we in staat zijn", vervolgt Vertonghen. "Tottenham was altijd in staat de mindere tegenstanders te verslaan, maar de laatste jaren hebben we laten zien dat we ook van de sterkere teams kunnen winnen. We hebben bewezen dat we horen waar we nu staan. Men houdt nu rekening met ons als ze het hebben over de titel of de top vier", meent de stopper. "Ik weet niet wat we nodig hebben om de titel te winnen, misschien wat geluk, maar ik denk deze selectie veel kwaliteit heeft en speciaal is."