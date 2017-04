Janssen logenstraft critici: ‘Kan ook buiten de zestien aangespeeld worden’

Vincent Janssen droeg woensdagavond met een assist bij aan de 1-3 overwinning van Tottenham Hotspur op Swansea City. De Oranje-international werd in de tweede helft binnen de lijnen gebracht door Mauricio Pochettino en beschaamde het vertrouwen van zijn manager niet. Janssen stond in de blessuretijd met een fraaie hakbal aan de basis van de 1-2 van Heung-Min Son.

"Het was een late, maar erg belangrijke zege", vertelt Janssen op het digitale thuis van the Spurs. Het elftal van Pochettino behield door de overwinning de aansluiting met koploper Chelsea, dat met nog acht competitiewedstrijden op het programma een voorsprong van zeven punten geniet op de Londense rivaal. "Gezien de overige resultaten was het belangrijk om hier de drie punten te pakken. Ik denk dat we de zege verdiende, want we vielen nagenoeg het hele duel aan", claimt de spits.

Janssen maakte sinds zijn komst van AZ afgelopen zomer pas één Premier League-doelpunt voor Tottenham. Hij was dan ook in zijn nopjes met de rol die hij vertolkte tegen Swansea. "Het deed me goed dat ik het team kon helpen. Natuurlijk ben ik blij dat we gewonnen hebben en het was geweldig om de asisst te geven op het doelpunt van Sonny", vervolgt Janssen. "Het team weet dat als ik me niet in de zestien bevind, ik ook daarbuiten aangespeeld kan worden. Christian Eriksen wist me te bereiken en uiteindelijk zag ik Son vrij staan."