Kluivert ontkent: ‘De kans is nul procent dat dat zal gebeuren’

Unai Emery staat momenteel onder hevige druk bij Paris Saint-Germain, maar Arsène Wenger is in elk geval geen kandidaat om de oefenmeester op te volgen in het Parc des Princes. Wenger wordt in de Franse media veelvuldig gelinkt aan PSG, maar technisch directeur Patrick Kluivert stelt dat de manager van Arsenal geen optie is voor PSG.

"Of het mogelijk is dat Wenger de nieuwe trainer van PSG wordt?", vraagt Kluivert zich hardop af in gesprek met France 3. "Er klopt niets van het gerucht. De kans is nul procent dat dat zal gebeuren." Het contract van Wenger loopt aan het einde van dit seizoen af bij Arsenal en de Fransman heeft nog altijd geen duidelijkheid verschaft omtrent zijn toekomst.

Ondanks het uitsluiten van Wenger bestaat de kans dat PSG aankomende zomer voor een nieuwe trainer zal gaan. Emery won afgelopen weekeinde weliswaar de Coupe de la Ligue met de hoofdstedelingen, maar de Franse grootmacht is in de Champions League reeds uitgeschakeld en moet bovendien in de Ligue 1 voorlopig AS Monaco voor zich dulden.