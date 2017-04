Manchester United deelt nieuw miljoenencontract uit

Jesse Lingard heeft een nieuw contract met Manchester United ondertekend. De middenvelder heeft zich tot de zomer van 2021 aan de Premier League-club verbonden. In de nieuwe verbintenis staat een optie voor nog een seizoen, zo meldt Manchester United via de officiële kanalen.

Britse media maakten donderdag al melding van een naderend akkoord tussen Manchester United en Lingard, die al sinds zijn zevende aan de club is verbonden. De 24-jarige Engels international maakte op de eerste speeldag van 2014/15 zijn debuut in de hoofdmacht. De teller staat sindsdien op zeventig officiële optredens en elf treffers.

Onder de nieuwe voorwaarden gaat Lingard ongeveer 117.000 euro per week verdienen, zo verzekeren lokale media. "Jesse heeft een hoge intelligentie, die van hem in combinatie met zijn energie en vaardigheden een speler met een geweldige toekomst maakt. Hij is een populair lid van de selectie en ik ben erg blij dat hij een nieuw contract heeft getekend", zo licht José Mourinho toe.