Schöne geniet: ‘Ze hebben mijn doelpunt zelfs in Barcelona geanalyseerd’

Lasse Schöne is momenteel op dreef. De middenvelder van Ajax scoorde tweemaal in zijn laatste twee wedstrijden en met name het doelpunt dat de Deen afgelopen weekeinde maakte tegen Feyenoord (2-1), was van grote schoonheid. Schöne zette de Amsterdammers op het goede spoor tegen de koploper met een schitterende vrije trap.

"Ik heb het doelpunt thuis een aantal keer bekeken, maar het is niet zo dat ik hem op repeat had staan. Dat was niet het geval, maar het is duidelijk dat ik heel blij was met het doelpunt. Hij zat er goed in", geniet Schöne na in gesprek met FOX Sports. "Het schijnt dat ze de goal zelfs hebben geanalyseerd in een voetbalpraatprogramma in Barcelona."

Schöne gaat zaterdagavond met Ajax op bezoek bij zijn ex-werkgever NEC, waarvoor hij tussen 2008 en 2012 33 keer scoorde. De dertigjarige technicus slaagde er in dienst van de Nijmegenaren echter slechts één keer in een vrije trap te verzilveren. "Het is duidelijk dat ik bij NEC wat minder scoorde uit vrije trappen dan dat ik bij Ajax doe. Het is leuk dat ik zelfs op mijn oude dag nog progressie kan boeken", aldus Schöne.