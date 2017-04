VZ Talentscout - Roemenië hoopt weer op ‘nieuwe Gheorghe Hagi’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Olimpiu Morutan, middenvelder uit Roemenië.

Bij ieder veelbelovend talent dwalen de gedachte in Roemenië weer terug naar eind jaren tachtig. Via Farul Constanta, Sportul Studentesc en Steaua Boekarest brak een middenvelder door wiens naam het land nog lang zou heugen. “Hij is de spelverdeler, spelmaker is in zijn geval een beter woord, die ballen opeist, waar dan ook, die openingen zoekt en vindt, die scoort, pingelt, schiet, vrije trappen neemt, loopt waar hij wil, wijst, ruziet en ongelooflijke staaltjes laat zien”, schreef Willem Vissers in 2000 in de Volkskrant.

Zijn naam? Gheorghe Hagi. Vrijwel iedere getalenteerde Roemeense voetballer draagt zijn erfenis op de schouders. Zoals overigens ook ieder Nederlands talent gespiegeld wordt aan Johan Cruijff. En in Argentinië ontkomt een jonge voetballer niet aan de vergelijking met Diego Maradona. Om nog maar te zwijgen over het aantal ‘nieuwe Messi’s’ die we afgelopen jaren voorbij hebben zien komen.

Gheorghe Hagi in het shirt van de Roemeense ploeg op het EK 1996.

Enfin, ook Olimpiu Morutan heeft in Roemenië het stempel gekregen van ‘nieuwe Hagi’. Hij is pas zeventien jaar oud en speelde dit seizoen elf wedstrijd in de Roemeense Liga 1. FC Botosani troefde afgelopen zomer onder meer Dinamo Boekarest, CFR Cluj en Steaua Boekarest af in de strijd om de talentvolle middenvelder. Ondanks dat hij voor vijf jaar tekende bij de middenmoter, is hij niet van plan lang te blijven. “Ik wil dit seizoen de Europa League halen met Botosani, hier één of anderhalf jaar spelen en dan de stap naar Europa maken. Ik zal niet teleurstellen, ik wil mijn potentieel laten zien op het veld en het team helpen”, klonk het vastberaden tegenover Pro Sport.

Trainer Leontin Grozavu kent Morutan al vanaf elfjarige leeftijd. “Het beste voor hem is om alleen over zijn kwaliteiten op het veld te praten. Ik hoop dat die ook tot uiting gaan komen. Het hangt er allemaal vanaf hoe snel hij zich ontwikkelt. Ik hoop dat hij na Gheorghe Hagi de toekomst van het Roemeense voetbal is”, zei Grozavu bij de presentatie van de jonge middenvelder.

Ondanks dat de middenvelder dit seizoen niet altijd een vaste waarde is geweest bij FC Botosani, zijn er verscheidene clubs die geïnteresseerd zijn in Morutan. Zo zouden er ook Nederlandse en Duitse scouts in Roemenië zijn geweest zijn om de middenvelder te bekijken. Bronnen stellen dat PSV een afgevaardigde richting Botosani gestuurd heeft. George Becali heeft echter ook zijn zinnen gezet op de komst van Morutan naar FCSB (het voormalige Steaua). Die club zou hem voor één miljoen euro naar de Roemeense hoofdstad kunnen halen.

FC Botosani denkt hem echter in ieder geval volgend seizoen in huis te houden. “FCSB heeft naar hem gevraagd. Hij heeft veel talent, hij blijft bij Botosani om een goede voetballer in de Liga 1 te worden. Als hij aan het einde van de competitie dan geregeld speelt en wat doelpunten maakt, kan er altijd een overeenkomst komen. Wij zijn ons er wel bewust van dat spelers van FCSB altijd voor meer geld naar het buitenland gaan”, zegt Valeriu Iftime, geldschieter van de club.

Mocht het toch komen van een overgang FCSB, is Morutan wel een stap dichterbij om de ‘nieuwe Hagi’ te worden. Want ook Hagi speelde eerst nog voor het toenmalige Steaua voordat hij naar het buitenland vertrok. Overigens trok die club hem wel onder verdachte omstandigheden aan. Steaua zou Hagi alleen even lenen van Sportul Studentesc voor de finale van de Europese Supercup tegen Dynamo Kiev. Vervolgens gaf Steaua hem echter nooit meer terug, waarna Hagi drie jaar later naar Real Madrid vertrok. Of Becali bereid is om eenzelfde trucje uit te halen om Morutan binnen te halen, zal moeten blijken..

Naam Olimpiu Morutan

Geboortedatum 25 april 1999

Club FC Botosani

Positie Centrale middenvelder

Sterke punten Steekpass, dribbel, schot