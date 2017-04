Feyenoord maakt miljoenendeal met nieuwe hoofdsponsor bekend

Feyenoord heeft in groene energieleverancier Qurrent de komende jaren 'een zeer gewaardeerde nieuwe hoofdpartner gevonden', zo meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. Vrijdagmiddag geven de directies van beide partijen tijdens een persconferentie meer informatie over de samenwerking en laat de club zien op welke wijze het logo van Qurrent volgend seizoen op de borst van het Feyenoord-shirt staat.

Qurrent is energieleverancier van knalgroene energie tegen inkoopprijs. Qurrent is al drie jaar op rij door de Consumentenbond en Greenpeace uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland. Naast energie leveren helpt het bedrijf haar klanten actief met het opwekken en besparen van energie. Volgens de NOS gaat Feyenoord 4,5 miljoen euro per jaar ontvangen, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 6 miljoen euro.

Opel maakte in november 2015 al bekend na het seizoen 2016/17 te stoppen als shirtsponsor van Feyenoord. Dat besluit werd genomen op basis van de internationale strategie van het bedrijf. Opel volgde in 2013 ASR op als shirtsponsor.