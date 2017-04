Tete sluit vertrek niet uit: ‘Je moet wel gaan kijken wat je gaat doen’

Kenny Tete moet dit seizoen genoegen nemen met een rol als reserve bij Ajax. Woensdagavond kwam hij tegen AZ (4-1) negentig minuten in actie door een schorsing van zijn concurrent Joël Veltman. Een dag later ontkent Tete bezig te zijn met een vertrek uit Amsterdam, maar een transfer volledig uitsluiten doet hij niet.

De 21-jarige Tete kwam dit seizoen in de Eredivisie pas vier keer in actie. "Ja, je moet natuurlijk wel gaan kijken wat je gaat doen, weet je", vertelt de rechtervleugelverdediger in gesprek met FOX Sports. "Maar we zitten nu midden in het seizoen en midden in de titelrace, dus ik heb er nu eigenlijk niets om over te zeggen en ben er ook niet mee bezig. Mijn doel is om te spelen, elke week, en daar ben ik hard mee bezig."

Tete zegt zijn reserverol een plekje gegeven te hebben. "Af en toe moet je gewoon lekker dingen loslaten, anders ga je je druk maken, ga je je opfokken, neem je het mee naar huis, zit je er de hele dag mee. Dat gaat ook niet werken. Ik heb het gewoon een plekje gegeven, het is een keuze, dat heb ik al twintigduizend keer gezegd. Ik ben afhankelijk van de trainer en ik doe mijn stinkende best.”