KNVB dreigt blauwtje te lopen na interesse uit Qatar

Jesse Lingard en Manchester United zijn het eens geworden over een nieuw vierjarig contract. De aanvaller gaat per week 117.000 euro verdienen. (Sky Sports)

Paris Saint-Germain heeft een bod uit China naar de prullenbak verwezen. Tianjin Quanjian had veertig miljoen euro over voor Edinson Cavani, maar PSG nam hier geen genoegen mee. (Mundo Deportivo)

Fenerbahçe is van plan om twee spelers uit Oekraïne weg te halen. Taison van Shakhtar Donetsk en Andriy Yarmolenko van Dinamo Kiev staan op de nominatie om naar Istanbul te komen. (Sporx)