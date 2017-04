Numan weet wat PSV te doen staat: ‘Dat brengt miljoenen in het laatje’

Met Feyenoord en Ajax voor zich, is het kampioenschap ver weg voor PSV. Voorlopig richten de Eindhovenaren zich op de tweede plaats, waardoor de Champions League nog haalbaar zou zijn. Arthur Numan acht het voor zijn oude club van groot belang om minimaal als tweede te eindigen.

PSV staat momenteel op de derde plaats met vijf punten achterstand op Ajax en acht op koploper Feyenoord. De ploeg van Phillip Cocu heeft echter een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie. “Alle focus ligt nu natuurlijk op de laatste wedstrijden om het kampioenschap tussen Ajax en Feyenoord. Voor PSV is dat kampioenschap weg, maar met het oog op de directe confrontatie met Ajax moeten ze nu nog alles op alles zetten om de wedstrijden te blijven winnen”, zegt de oud-international tegen het Algemeen Dagblad. “Dan kunnen ze misschien nog tweede worden, wat van groot belang is voor de Champions League. “

“Dat is financieel heel belangrijk, want als je de Europa League afzet tegen de Champions League, dan is de Europa League eigenlijk maar poppenkast”, vervolgt Numan, die verwacht dat Feyenoord kampioen wordt. “Voor de clubs daaronder, zoals AZ en Utrecht, is de Europa League natuurlijk helemaal geweldig. Maar voor PSV, als je een beetje aan wil blijven haken, is de voorronde van de Champions League halen van heel groot belang. Dat brengt miljoenen in het laatje.''