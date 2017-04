Dortmund deelt na Castro opnieuw verlenging uit: ‘Een modelprof’

Borussia Dortmund heeft donderdag opnieuw een ervaren sterkhouder langer aan de club gebonden. Nadat het vorige maand al de beurt was aan Gonzalo Castro, heeft Lukasz Piszczek zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis die hem een jaar langer in het Westfalenstadion houdt. De Pool ligt nu tot 2019 vast bij Die Borussen.

“Het vertrouwen dat BVB in mij stelt doet me goed en ik kan niet anders dan trots zijn dat ik nog minstens twee jaar voor onze fans in het geel-zwart mag spelen”, reageerde de 31-jarige back op de website van zijn club. Technisch directeur Michael Zorc was ook te spreken over de verlenging: “Piszczu is een absolute modelprof en daarmee ook een voorbeeld voor al onze jongere spelers. Hij heeft zich in zijn tijd bij Dortmund zowel sportief, als op persoonlijk vlak tot een absolute leider ontwikkeld.”

Dortmund nam Piszczek in 2010 over van Hertha BSC en de Pools international kwam sindsdien zo’n 175 keer in actie voor de club. Hij won onder meer twee landstitels en een DFB-Pokal in zijn tijd bij Die Borussen en was in 2013 ook van de partij toen Dortmund de Champions League-finale verloor van Bayern München.