Ziyech voorlopig international af: ‘Het is iets persoonlijks geworden’

Zolang Hervé Renard bondscoach is van Marokko, zal Hakim Ziyech het shirt van de nationale ploeg niet dragen. De Ajacied heeft niet bedankt voor zijn land, maar geeft tegenover de NOS aan niet te verwachten voor Marokko te spelen zolang Renard de scepter zwaait.

Ziyech werd al niet opgeroepen voor de Afrika Cup, zelfs niet toen er afzeggingen waren. Eind mei speelt Marokko een oefeninterland tegen Oranje. Daar verwacht Ziyech niet bij te zijn. "Het is iets persoonlijks geworden", zegt de middenvelder. "Zolang hij daar zit, ben ik met mijn hoofd ergens anders. En uiteindelijk maakt hij de selectie. Hij bepaalt. En dat zal ik accepteren. Ik weet dat een bondscoach meestal niet lang zit. Dus ik wacht rustig af"

Sinds zijn debuut in 2015 speelde Ziyech in totaal negen interlands voor Marokko, waarin hij vijf keer scoorde. Renard blijkt geen fan van de Ajacied, die naar zijn mening niet goed genoeg trainde. De Franse coach was vervolgens niet blij toen Ziyech zich een keer met een blessure afmeldde. "Gelukkig blijven bondscoaches nooit zo lang zitten”, aldus Ziyech.