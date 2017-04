Klopp: ‘Ik moest bijna overgeven toen die bal erin ging’

Liverpool verspeelde dit seizoen al de nodige punten tegen de ‘kleintjes’ en woensdagavond was het voor de tweede keer op rij raak tegen AFC Bournemouth. The Cherries, die de heenwedstrijd verrassend wisten te winnen, hielden na de late 2-2 van Joshua King, een punt over aan hun bezoek aan Anfield en Jürgen Klopp kon er na afloop niet om lachen.

“Normaal gesproken gooien we dit soort wedstrijden op een gegeven moment wel op slot, maar nu niet, nu lieten we ‘m open”, legde hij uit aan de Engelse pers. Liverpool slaagde er niet in een verre ingooi weg te ruimen, waarna Bournemouth kon profiteren: “Die tweede bal bij een standaardsituatie, ik moet bijna overgeven. Dat is natuurlijk niet fraai, maar we moeten het accepteren.”

“Het is mijn verantwoordelijkheid, dit alles, en ik moet duidelijker zijn in dit soort situaties. Ik zal hier een oplossing voor vinden.” Klopp weigerde Ragnar Klavan, die niet goed ingreep bij het doelpunt, de schuld te geven: “Als mijn zoon iets verkeerd doet, ligt een groot deel van de schuld waarschijnlijk bij mij. Ik had het beter uit moeten leggen, dit is een vergelijkbare situatie. Ik zal hen vertellen dat ze er een aandeel in hadden, maar verder is er niets te zeggen. Ik heb het al eerder gezegd: de slechte dingen zijn mijn verantwoordelijkheid en de goede die van de spelers. Dat is eerlijk, ik heb de leeftijd om er mee om te kunnen gaan.”