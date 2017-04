Kuyt na monsterzege: ‘Natuurlijk hoorde ik het publiek, dat is onwennig’

Feyenoord herstelde zich woensdagavond uitstekend van de 2-1 nederlaag bij Ajax. De koploper van de Eredivisie was in De Kuip een paar maten te groot voor Go Ahead Eagles, dat met een 8-0 vernedering terug naar Deventer werd gestuurd. Dirk Kuyt erkent dat de nederlaag in Amsterdam hard aankwam, maar vindt dat hij en zijn ploeggenoten het enige goede antwoord hebben gegeven tegen de ploeg van Robert Maaskant.

“Verlies doet altijd pijn, zeker bij de aartsrivaal”, zegt de routinier van Feyenoord in gesprek met Voetbal International. “Wij dachten echt dat daar wat te halen was en dat bleek niet zo te zijn. Zo eerlijk moet je zijn. Maar iedere wedstrijd staat op zich. Je ziet aan onze reactie dat we heel vast zijn, heel realistisch, we weten wat we kunnen. Iedereen heeft een mening over ons. Dat is alleen maar een compliment. Als wij doen wat we moeten doen zijn we van niemand afhankelijk. Dat is heerlijk.”

Ajax maakte geen fout tegen AZ. De titelconcurrent won woensdag met 4-1 van AZ. Wout Weghorst maakte na rust gelijk, een doelpunt dat gevierd werd in De Kuip. “Ja, natuurlijk hoorde ik het publiek, dat is onwennig, want je weet niet wat er gebeurt aan de andere kant”, aldus Kuyt. “Daar zijn wij helemaal niet mee bezig. Wij moeten onze eigen dingen te doen, dan hoeven we naar niemand te kijken.”