Bosz: ‘Ik heb hem nooit aangewezen als belangrijke speler’

Bertrand Traoré is door de afwezigheid van Kasper Dolberg de afgelopen wedstrijden in de basis begonnen als spits bij Ajax en de Burkinees betaalde het vertrouwen van Peter Bosz woensdagavond uit door de openingstreffer tegen AZ voor zijn rekening te nemen. De Chelsea-huurling, die normaal op de vleugels speelt, kan nog weleens op kritiek rekenen van de Ajax-aanhang, maar zijn trainer kan hier niet zoveel mee.

“Ik heb Bertrand nooit aangewezen als een belangrijke speler”, reageerde Bosz woensdag tijdens een perspraatje op een vraag van de NOS. “Ik stelde hem op en daaruit maakten jullie op dat ik het een belangrijke speler vind en hem bijna als zoon ben gaan beschouwen. Wat natuurlijk onzin is, en niet alleen omdat we er anders uitzien. Het schijnt alleen een belangrijk onderwerp te zijn. Je vraag was echter: ‘Hoe doet hij het als spits?’ Ik vind dat hij het prima doet.”

Of Traoré zaterdag tegen NEC ook weer in de spits begint is nog de vraag. Dolberg is op de weg terug en kan wellicht in actie komen in de Goffert: “Hij traint vandaag voor het eerst weer een gedeelte met de groep mee. Het is afwachten hoe de reactie is”, legde Bosz uit. De trainer van de Amsterdammers heeft zijn bedenkingen bij de beslissing van de KNVB om Ajax op zaterdag te laten spelen: “Fijn dat we nu een keer voor Feyenoord spelen (zondag tegen PEC Zwolle, red.), maar ik had liever op zondag gespeeld. Twee dagen hersteltijd is te kort.”