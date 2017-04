‘Als we kampioen willen worden, moeten we Real verslaan in het Bernabéu’

Barcelona volgt Real Madrid, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, op een achterstand van twee punten en Andrés Iniesta is zich ervan bewust dat de Catalanen zich geen slippertjes meer kunnen veroorloven. 23 april staat in het Santiago Bernabéu de tweede El Clásico van het seizoen op het programma en om nog een goede kans te maken op de landstitel, zal Barça de aartsrivaal in eigen huis op een nederlaag moeten trakteren.

“Toen wij verloren van Deportivo La Coruña speelden zij gelijk tegen Las Palmas, maar als we een kans willen maken op het kampioenschap, zullen we ze waarschijnlijk moeten verslaan in het Bernabéu”, vertelde Iniesta aan verslaggevers na de 3-0 zege van Barcelona op Sevilla.

“Het seizoen is bij vlagen raar geweest, maar het heden is wat het is. Onze slechtere momenten lijken weer voorbij en ik ben blij met het team en mijn eigen spel. Ik hoop dat ik de rest van de wedstrijden zo kan blijven spelen. We zitten nog in iedere competitie, maar we kunnen ook met lege handen eindigen als we niet alles goed doen”, sloot hij af.