‘Onprofessionele’ Ojo gooit olie op het vuur: ‘Ik ga er wel achteraan’

Funso Ojo en de supporters van Willem II zijn geen vrienden en zullen dat naar alle waarschijnlijkheid nooit worden ook. De middenvelder gaf woensdag aan weg te willen uit Tilburg en zei dat zijn vertrekwens mede tot stand was gekomen door de fans, die hem en zijn ploeggenoten naar eigen zeggen te vaak uitfloten. Woensdagavond na de 1-2 verloren wedstrijd tegen ADO Den Haag gooide hij nog wat extra olie op het vuur.

Na de verliespartij weigerde Ojo het publiek te bedanken en liep hij tevens straal de pers voorbij. Trainer Erwin van de Looi noemt het een ‘onprofessionele actie’. "Het is ook niet terecht. Het publiek stond er vol achter”, zegt de coach in gesprek met Omroep Brabant. “Ze helpen ons echt. Dan moet je ze gewoon bedanken. Ik ga er wel achteraan.”

Ojo gaf in een interview met het Brabants Dagblad aan dat hij zich niet gewaardeerd voelt door de supporters. "Ik zou liegen als ik zeg dat de fluitconcerten geen rol spelen", aldus de Belg. "Het maakt me niet onzeker, wel prikkelbaar. Ik snap het ook niet. Wij zijn geen aapjes in de dierentuin die een kunstje moeten doen. We staan op het veld om ten koste van alles te winnen."