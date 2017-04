‘Ik zal alles geven om bij Manchester United te mogen blijven’

José Mourinho bekritiseerde Luke Shaw in de afgelopen weken een aantal keer in het openbaar en de invalbeurt van de linksback tegen Everton op dinsdagavond was pas zijn tweede optreden voor Manchester United sinds eind januari. De Engels international, die in verband wordt gebracht met een zomers vertrek bij the Red Devils, is echter niet van plan de strijd zomaar op te geven.

“Soms probeer ik niet op te vallen, maar alles wat nu speelt is moeilijk te accepteren. Zo ben ik namelijk helemaal niet. José zei al dat hij mij wil zien vechten en dat zal ik ook tot de laatste seconde blijven doen, ik wil er voor de club zijn. Ik wil voor de manager spelen en helpen om United weer aan de top te brengen”, reageert Shaw tegenover verslaggevers.

“Ik werk op dit moment keihard en ik zit in een fase waarin alles tegenzit. Maar ik wil dit heel graag en ik wil het ongelijk bewijzen van de mensen die kritiek hebben. Ik hou van het voetbal en ik wil op het veld staan”, gaat hij verder. “Ik vind het nog steeds geweldig om voor United te spelen, de fans zijn ongelooflijk en ze hebben me de afgelopen dagen geweldig gesteund.”

“Ik probeer mijn hoofd omhoog te houden en ik zal tot het einde blijven vechten. Ik zal niet opgeven, ik hou van deze club en zal alles geven om hier te mogen blijven. De fans zijn zo goed geweest, zeker de laatste paar dagen. Dat is waarom ik van ze hou, het is makkelijk voor hen om zich tegen mij te keren na alle uitspraken in de pers, snap je? Maar de passie die zij laten zien is ongelooflijk en iets dat ik niet zal vergeten. Ik wil ze niet teleurstellen en zal voor iedere fan vechten.”