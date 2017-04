‘Bij PSV herpakte hij zich geweldig, dit seizoen komt hij ook te boven’

Luuk de Jong speelde een bepalende rol bij de laatste twee landstitels van PSV, maar in het huidige seizoen wil het nog niet zo lukken met de aanvoerder van de Eindhovenaren. Hij scoorde tot nu toe slechts 8 keer in de Eredivisie, terwijl de teller in de afgelopen seizoenen op respectievelijk 20 en 26 treffers bleef staan. Sander Boschker, die De Jong nog kent van zijn periode bij FC Twente, denkt echter dat de spits er wel weer bovenop komt.

“Luuk is en blijft een dienende spits. En is hij goed, dan heeft hij een prima individuele actie in huis. Spitsen die zo kunnen koppen, zie je amper meer. Luuk geen technische speler? Ik denk daar anders over. Bij ons scoorde hij een keer tegen FC Utrecht nadat hij vijf of zes man voorbij ging”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Volgens Boschker is de manier waarop de ploeg om De Jong heen speelt bepalend voor zijn rendement. De spits verliet Twente in 2012 voor een avontuur bij Borussia Mönchengladbach, waar hij echter niet wist door te breken: “Echt jammer dat hij het daar niet heeft gered. Een weloverwogen stap naar een mooie club, maar hij is daar tegen zijn grenzen aan gelopen. Bij PSV heeft hij zich geweldig herpakt. En dit mindere seizoen komt hij ook weer te boven.”