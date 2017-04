Oranje bereikt dieptepunt op FIFA-ranglijst: onder Iran en Senegal

Op de nieuwste ranglijst van de FIFA is Nederland terug te vinden op de 32ste positie. Nog nooit stond Oranje zo laag. Het Nederlands elftal is gezakt met elf plaatsen en is daarmee een van de grootste dalers van alle landen. De ploeg van de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind is zelfs ingehaald door landen als Senegal en Iran.

De tegenvallende prestaties van de afgelopen interlands liggen ten grondslag aan de grote daling op de ranglijst. Oranje verloor in de WK-kwalificatiereeks met 2-0 van Bulgarije en ging drie dagen later met 1-2 onderuit in de oefeninterland tegen Italië. De KNVB besloot daarop Blind de laan uit te sturen.

Nederland stond onlangs nog op de 21ste positie, die plaats is ingenomen door IJsland. Daarachter zijn Turkije (22), de Verenigde Staten, Slowakije, Ecuador, Noord-Ierland, Ierland, Iran, Bosnië & Herzegovina, Senegal en Hongarije terug te vinden. Pas daaronder staat Oranje. De ranglijst wordt aangevoerd door Brazilië, dat de eerste positie overneemt van Argentinië (2). De top vijf wordt gecompleteerd door Duitsland, Chili en Colombia.

Oranje komt voor de zomer nog drie keer in actie. Op 31 mei is Marokko de tegenstander. Op 4 juni wordt een interland afgewerkt tegen Ivoorkust, waarna op 9 juni het WK-kwalificatieduel met Luxemburg volgt.