Kramer: ‘Als ik dan van waarde kan zijn, is dat ook dankzij hen’

Michiel Kramer werd aan het begin van het seizoen door Nicolai Jörgensen naar de bank verdreven en moet sindsdien genoegen nemen met een rol als invaller bij Feyenoord. Door de blessure van zijn concurrent, krijgt de spits de laatste wedstrijden echter weer het vertrouwen van Giovanni van Bronckhorst en dat beschaamt hij voorlopig niet.

Kramer nam afgelopen weekend tegen Ajax de enige Rotterdamse treffer voor zijn rekening en was woensdag ook in de met 8-0 gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles trefzeker. Hij toonde zich na afloop blij dat hij zijn doelpunt met zijn familie kon vieren: “Ze weten hoe ik het de afgelopen maanden heb gehad. Die weten dat het ook niet altijd makkelijk is geweest. Ze hebben me altijd gesteund. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dan moet ik even laten zien dat ik ook aan hen denk. Familie is voor mij alles”, vertelde hij bij FOX Sports.

Kramer geeft aan dat hij alles voor zijn familie doet en dat zijn omgeving altijd in hem is blijven geloven: “Voor hen is het ook niet altijd makkelijk als hun zoon of broertje niet altijd speelt. Als ik dan de wedstrijden speel en van waarde kan zijn, is dat ook dankzij hen. Dan is het meer dan logisch dat ik laat zien dat ik trots ben op ze.”