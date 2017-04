Schöne: ‘Die mentale tik voor Feyenoord komt zondag, zei ik dat niet?’

Ajax won woensdagavond zelf met 4-1 relatief ruim van AZ, maar nadat het nieuws uit Rotterdam binnenkwam dat Feyenoord Go Ahead Eagles met 8-0 over de knie had gelegd werd meteen duidelijk dat doelsaldo geen rol meer speelt in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers verkleinden een paar dagen eerder in de Klassieker zelf wel het gat tot drie punten en moeten nu hopen op een slippertje van de aartsrivaal.

Lasse Schöne sprak na de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord de hoop uit dat Ajax een flinke mentale tik had uitgedeeld, maar moest hier woensdag toch iets op terugkomen: “Die mentale tik voor Feyenoord komt zondag nog, had ik dat er toen niet bij gezegd?”, knipoogde hij voor de camera van Voetbal Inside.

De Rotterdammers treffen zondag PEC Zwolle: “Ik heb alle vertrouwen in PEC, dat is een lastige uitwedstrijd voor Feyenoord. Diederik Boer (ex-speler van PEC, red.) moet even z’n vrienden opbellen en zeggen dat ze extra hun best moeten doen. Dan komt het wel goed. Twee keer gelijkspelen aan hun kant is ook genoeg voor ons”, voegde de Deen eraan toe tegenover FOX Sports.