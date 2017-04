Bosz reageert cynisch: ‘Zaterdag, hè. Zondag gunnen ze ons niet’

Ajax boekte woensdagavond een 4-1 zege op AZ en werkte daarmee enigszins aan zijn doelsaldo, maar door de 8-0 overwinning van Feyenoord op Go Ahead Eagles schoten de Amsterdammers ook weer niet zo heel veel op met hun vier treffers. “Het doelsaldo was na de wedstrijd tegen Feyenoord al geen issue meer”, concludeerde Peter Bosz na afloop voor de camera van de NOS.

Als Ajax en Feyenoord na 34 speelronden op gelijke hoogte staan, dan bepaalt het doelsaldo wie er landskampioen wordt. De runner-up heeft een positief doelsaldo van 43, terwijl Feyenoord er met +58 aanzienlijk beter voor staat. “Het was pas weer een issue geweest als we zondag met 5-0 hadden gewonnen, wat ook had gemoeten”, aldus Bosz, die zijn elftal tegen AZ bij vlagen slordig vond, maar na afloop toch nog ‘tevreden’ was.

“Ik was blij, want we scoorden die 2-1 niet in de fase dat we de bovenliggende partij waren. Feit is dat we goed begonnen en dat we het initiatief weggaven. Het is moeilijk de vinger erop te krijgen waar dat precies aan ligt. Dat is alleen gissen”, voegde de oefenmeester er bij FOX Sports aan toe. Hij hoorde na afloop pas hoe groot de zege voor de concurrent en koploper uit Rotterdam was uitgevallen en reageerde verrast.

“Ik had verwacht dat ze zouden winnen, maar niet met 8-0. Slecht voor het doelsaldo? Als je reëel bent: we hadden daar afgelopen wedstrijd tegen Feyenoord wat aan kunnen doen. In die zin is er niks veranderd”, herhaalde hij. Ajax neemt het komende zaterdagavond op tegen NEC en kan dan mogelijk geen beroep doen op Davy Klaassen, die een scheenbeenblessure opliep. “Of hij zondag in actie kan komen? Zaterdag, hé. Zondag gunnen ze ons niet. Zaterdag. Maandag ook niet. Zondag was prima geweest”, knipoogde Bosz.