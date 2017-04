‘Het idee was dat Ödegaard meer speeltijd zou krijgen, niet minder’

Martin Ödegaard werd in de winterse transferperiode met veel bombarie binnengehaald door sc Heerenveen en de Real Madrid-huurling begon veelbelovend aan zijn anderhalf jaar durende uitleenbeurt aan de Friezen. De afgelopen weken komt de Noor echter nog maar weinig in de plannen van Jurgen Streppel voor en dat is ook in Spanje niet onopgemerkt gebleven.

Het Spaanse medium AS noemt de middenvelder een ‘luxewissel’, die nog niet zijn stempel heeft weten te drukken op het spel van zijn nieuwe club. Heerenveen is sinds de komst van Ödegaard afgezakt van de vierde plaats in de Eredivisie naar de achtste en AS meent dat de media-aandacht die de komst van de Real-huurling met zich meebrengt, niet helpt bij de matige reeks die de club momenteel neerzet.

In Noorwegen heeft men, ondanks de reserverol die bondscoach Lars Lagerbäck het supertalent onlangs toebedeelde in de interland tegen Noord-Ierland, nog steeds alle vertrouwen in het supertalent. Toch denken de Noren ook dat er wel iets moet veranderen: “Het idee was dat Martin meer speeltijd zou krijgen, niet minder. Het zou interessanter zijn om hem weer terug te zien in Noorwegen. Misschien lukt het hem om weer wakker te worden als hij speelt met zijn vrienden en weer toegang heeft tot de gehaktballen van zijn moeder”, schrijft VG Sporten.