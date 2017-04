‘Ajax is de baas, als de club wil dat ik blijf, dan blijf ik’

Albert Botines, de zaakwaarnemer van André Onana, liet woensdagochtend menig Ajacied schrikken met de mededeling dat het kamp-Onana het eerste voorstel van Ajax voor een nieuw contract aan de magere kant vond en dat de doelman bij menig topclub op de radar staat. Directeur voetbalzaken Marc Overmars probeert de Kameroener langer vast te leggen dan zijn huidige tot 2018 doorlopende verbintenis, maar voorlopig lijken beide partijen een eind uit elkaar te staan.

Onana zelf, die woensdagavond met de Amsterdammers met 4-1 won van AZ, besloot na het duel met de Alkmaarders niet te veel te zeggen over zijn contractsituatie: “De club is de baas. Als ik moet blijven, blijf ik. Als ik moet vertrekken, vertrek ik. Het gaat nu goed, ik heb het hier naar mijn zin. Maar mijn contract is niet het belangrijkste, dat is de titel”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Botines liet doorschemeren dat er een aantal grote clubs geïnteresseerd zijn in de doelman, maar hier wilde Onana zelf niet op ingaan: “Ja, ik weet alles. Ik kan niet zeggen welke clubs. Of het grote clubs zijn? Dat weet ik niet, ik wil het daar verder niet over hebben. Het belangrijkste is de strijd om het kampioenschap. Het leidt me verder niet af. Ik richt me gewoon op de wedstrijden.”