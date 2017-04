Tabloid pakt uit met bizar gerucht: ‘Ajax denkt aan terugkeer van Blind’

Als we de boulevardpers mogen geloven, keert Daley Blind in de zomer mogelijk terug naar Ajax. The Sun schrijft donderdag namelijk dat de Amsterdammers overwegen om de verdediger annex middenvelder weer te contracteren.

De tabloid weet dat Ajax in ieder geval navraag zal doen naar de beschikbaarheid van de 27-jarige Blind, al lijkt men bij een transfer wel diep in de buidel te moeten tasten. De linkspoot vertrok in de zomer van 2014 immers voor 17,5 miljoen euro naar Manchester United en de club uit de Premier League zal zeker een deel van die som terug willen zien.

Blind, 42-voudig international van het Nederlands elftal, is onder manager José Mourinho niet altijd verzekerd van een basisplaats op Old Trafford. Hij kwam tot dusverre tot 115 wedstrijden in het eerste elftal, met vijf doelpunten en acht assists. Het contract van Blind loopt nog tot medio 2018 door.