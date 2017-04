PSV hoopt op miljoenen: ‘Feyenoord zou het voortouw nemen’

PSV gaat in navolging van Feyenoord proberen om miljoenen terug te verdienen bij de belastingrechter, zo bevestigt Toon Gerbrands in De Telegraaf. De club uit Eindhoven verzet zich daarmee tegen de heffing excessieve vertrekvergoeding, een wet die in 2008 werd opgesteld door Minister Bos van Financiën. Die wet komt er in het kort op neer dat topinkomens in Nederland zwaarder worden belast en daar ondervinden de traditionele topclubs, waaronder dus PSV, van Nederland hinder van.

Over bijvoorbeeld doorverkooppercentages vangt de belastingdienst 127 procent: 52 procent van de spelers zelf als inkomstenbelasting en nog eens 75 procent van de clubs. De belasting was aanvankelijk bedoeld voor managers in het bedrijfsleven die na slecht presteren met een gouden handdruk worden weggestuurd, maar trok dus ook zijn wissel op de traditionele topclubs van Nederland. Feyenoord nam het voortouw en spande een zaak aan over de naheffing over de transfer van Graziano Pellè. De club werd vorige week in het gelijk gesteld en PSV hoopt nu, met betrekking tot de transfers van Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, op eenzelfde scenario.



Memphis Depay en Georginio Wijnaldum vertrokken naar respectievelijk Manchester United en Newcastle United, maar spelen nu alweer ergens anders.

“We hebben gewacht tot de uitspraak in de zaak-Pelle”, aldus algemeen directeur Gerbrands. “We hadden afgesproken dat Feyenoord in het juridische traject het voortouw zou nemen. We bereiden nu ook een zaak voor naar aanleiding van andere aanslagen die we hebben betaald rondom transfers, waarbij dit aan PSV is opgelegd.” Bij de zaak-Pellè stelde de rechter dat de heffingen ‘in strijd zijn met het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden’. Omdat, zo luidde het vonnis onder meer, voetballers niet te vergelijken zijn met topmanagers en bankdirecteuren.

“Het is mooi om te zien, als je het vonnis leest, dat daarin precies de argumenten naar voren komen, die wij ook steeds hebben opgevoerd tegen deze voor voetbalclubs onrechtvaardige heffing”, besluit Gerbrands. PSV hoopt, zo gaf de sportbestuurder woensdag al aan in De Telegraaf, zeker vijf miljoen euro terug te krijgen van de belastingdienst.