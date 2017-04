Haps over Kluivert: ‘Twee goede acties en verder niet echt gezien!’

AZ verloor woensdagavond met 4-1 bij Ajax, maar leek in de zeventigste minuut nog uitzicht te hebben op een mooi resultaat. Een prachtige omhaal van Davinson Sanchez gooide echter roet in het eten voor de Alkmaarders die in de laatste tien minuten vervolgens nog twee doelpunten te verwerken kregen. Voetbalzone sprak na afloop met Rens van Eijden die een penalty veroorzaakte en Ridgeciano Haps die het in de Amsterdam ArenA op moest nemen tegen Justin Kluivert.