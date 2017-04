Kluivert: ‘Als wij nog vijf keer winnen, zijn we kampioen’

Justin Kluivert droeg woensdagavond met een assist bij aan de 4-1 zege van Ajax op AZ. De rechtsbuiten bereidde de openingstreffer van Bertrand Traoré voor en zei na afloop nog altijd veel vertrouwen te hebben in de kampioensstrijd. Ajax heeft na 29 speelronden drie punten minder dan Feyenoord, dat woensdag eveneens won.

“8-0? Ja, dat is fijn voor ze. Ik kijk daar echt niet naar. We moeten ze verslaan op punten. Ik denk dat als we nog vijf keer winnen we kampioen zijn”, zei de zeventienjarige Kluivert voor de camera van FOX Sports. De buitenspeler gaf als gezegd de assist voor de treffer van Traoré en had zelf ook nog kunnen scoren, na een heel fraaie demarrage.

“Ik had de bal wat hoger moeten schieten”, constateerde Kluivert. Een smet op de Amsterdamse zege was overigens het uitvallen van Davy Klaassen, die zich in de rust moest laten wisselen. De middenvelder kampt met twee kneuzingen in het scheenbeen en moet de wedstrijd tegen NEC mogelijk aan zich voorbij laten gaan.

