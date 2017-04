Contractnieuws aanstaande bij PSV

Tot het einde van het seizoen wordt er tussen Leicester City en Craig Shakespeare niet gesproken over een langer verblijf als manager. The Foxes presteren momenteel uitstekend onder Shakespeare. (Leicester Mercury)

Voor Giuseppe Rossi ligt een rentree in de Serie A in het verschiet. Torino ziet de aanvaller, die door Celta de Vigo wordt gehuurd van Fiorentina, als ideale aanvalspartner voor Andrea Belotti. (Tuttosport)