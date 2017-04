AZ beklaagt zich: ‘De scheidsrechter floot niet in ons voordeel’

AZ leek woensdagavond een punt mee te nemen uit Amsterdam, maar in de laatste twintig minuten ging het door drie tegendoelpunten toch nog mis. John van den Brom plaatste na afloop zijn vraagtekens bij de arbitrage, die het doelpunt van Davinson Sánchez in de ogen van de trainer had moeten afkeuren.

“Volgens mij had die 2-1 van Sánchez niet goed gekeurd mogen worden. Hij kwam met zijn been hoger dan de hoofden van mijn spelers”, aldus Van den Brom voor de camera van FOX Sports. Rens van Eijden sloot zich bij de woorden van zijn coach aan: “De scheidsrechter floot niet in ons voordeel. Laat ik het daar op houden", zei de verdediger tegen RTV Noord-Holland.

Van den Brom constateerde dat AZ ondanks de ruime nederlaag met een positief resultaat had kunnen terugkeren naar Alkmaar: “We hadden ons allerlei dingen voorgenomen, maar Ajax opende heel goed en wij heel slecht. Bij rust was het gelukkig maar 1-0, dus we hadden nog kans. Na die 1-1 kwamen we steeds beter in de wedstrijd, maar uiteindelijk hebben we wel weer dik verloren.” AZ staat met 42 punten op de zesde plaats.