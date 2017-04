Elia legt uit: ‘Ik vind het sneu om Sven zo in de krant te zien’

Eljero Elia nam woensdagavond het tweede doelpunt van Feyenoord voor zijn rekening en verwees met zijn manier van juichen naar de voorpagina van het Algemeen Dagblad. De krant fotoshopte een traumahelikopter boven het veld van Feyenoord, terwijl op die grasmat weer allerlei geblesseerde spelers van de ploeg zaten of lagen.

Elia schreef op Twitter al dat hij niet gediend was van de cover: “Jullie willen ons belachelijk maken. Maar als wij geen interview willen geven, zijn we arrogant of verwende jochies…” Daar liet Elia het dus niet bij, want met zijn juichgebaar tegen Go Ahead Eagles (8-0) deelde hij een nieuwe sneer uit naar de redactie van het Algemeen Dagblad. “Of ik het wil uitleggen? Nee, ik heb het er al genoeg over gehad, het is klaar”, zei hij na afloop voor de camera van FOX Sports.

De tekst gaat verder onder het Facebook-bericht.

Het Algemeen Dagblad hoeft dankzij Eljero Elia niet meer te photoshoppen! 🔴⚪ Geplaatst door voetbalzone op woensdag 5 april 2017

“Het was niet zozeer naar mij toe, maar meer naar mijn teamgenoten. Sven (van Beek, red.) is lang geblesseerd geweest en dan vind ik het sneu om hem zo in de krant te zien. Maar meer heb ik er niet over te zeggen. Of het een statement was? Ja, het is een statement. Altijd toch”, besloot de 28-voudig international van het Nederlands elftal, die met Feyenoord met 72 punten aan kop gaat in de Eredivisie. De voorsprong op Ajax bedraagt nog altijd drie punten.

Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, deelde na afloop overigens nog de complimenten uit aan de dertigjarige Elia: “'Uiteindelijk heeft hij het (de voorpagina van het Algemeen Dagblad, red.) gewoon positief gebruikt. Hij speelde geweldig. Als je zo lang eruit bent en dan dit kan brengen. Je weet dat hij dat kan en dat heeft hij uitstekend gedaan.” Elia staat in dienst van Feyenoord nu op zeventien doelpunten in 63 officiële wedstrijden. Daarnaast gaf hij veertien assists.