Morata bereikt persoonlijk record met hattrick voor Real Madrid

Real Madrid heeft aan de uitwedstrijd tegen Leganés drie punten overgehouden. De Koninklijke stond na een kwart wedstrijd al met 0-3 voor, maar liet de tegenstander vervolgens terugkomen tot 2-3. In de tweede helft completeerde Álvaro Morata echter zijn hattrick en bepaalde hij de eindstand op 2-4 in Butarque. De spits heeft nu voor het eerst in zijn loopbaan in één seizoen ten minste tien competitiedoelpunten gemaakt.

Real leek de schaapjes al vroeg op het droge te hebben, want zoals gezegd stond het na 23 minuten 0-3. Nadat Morata een eerste mogelijkheid had laten liggen, maakte James Rodríguez er na een prachtige rush van Marco Asensio 0-1 van in het voordeel van de Madrilenen. Na ruim een kwartier spelen verdubbelde Morata met een kopbal de marge en hij was ook verantwoordelijk voor de 0-3, door een pass van Mateo Kovacic te promoveren tot assist.

De bezoekers leken Leganés op een monsternederlaag te kunnen trakteren, maar daar draaide het woensdagavond niet op uit. Aanvallende middenvelder Gabriel bracht de spanning met een intikker terug en Luciano Neves maakte er na een hoekschop 2-3 van. Het was pas het eerste doelpunt dat Real dit seizoen incasseerde uit een hoekschop. De gasten leken even van slag, maar hadden ook met 2-4 de rust in kunnen gaan, ware het niet dat Iago Herrerín een uitstekende redding in huis had op een schot van Lucas Vázquez.

Real hoopte in de tweede helft alsnog afstand te kunnen nemen van Leganés en deed dat ook wel, maar de gastheer bleef zich kranig verweren en was nog dicht bij een treffer via een schot van Samu García. Als gezegd nam Morata het laatste doelpunt van de avond voor zijn rekening: de Spaans international scoorde na 48 minuten na voorbereidend werk van James Rodríguez. Laatstgenoemde mag zich nu de middenvelder noemen die dit seizoen, op alleen Toni Kroos na, de meeste assists heeft afgeleverd in LaLiga. De Colombiaan bereidde twaalf treffers direct voor, terwijl Kroos twee assists méér gaf.