Chelsea zet reuzenstap richting titel; Wijnaldum blundert bij Liverpool

Koploper Chelsea heeft een reuzenstap gezet richting de Engelse landstitel. The Blues rekenden woensdagavond dankzij twee doelpunten van Eden Hazard af met Manchester City, dat zijn achterstand op Chelsea ziet oplopen tot liefst veertien punten: 2-1. De voorsprong van de lijstaanvoerder op naaste achtervolger Tottenham Hotspur bedraagt met acht duels voor de boeg zeven punten. Tegelijkertijd morste Liverpool in eigen huis dure punten tegen laagvlieger Bournemouth en won Arsenal met 3-0 van West Ham United.

Chelsea - Manchester City 2-1

Chelsea kende een droomstart op Stamford Bridge. De succesformatie van Antonio Conte kwam na tien minuten spelen aan de leiding via Eden Hazard, die Willy Caballero verschalkte na goed voorbereidend werk César Azpilicueta. City weigerde zich echter te laten kisten en kwam halverwege de eerste helft langszij. Nadat Fernandinho eerder nog op Thibaut Courtois was gestuit, nivelleerde Sergio Agüero niet veel later alsnog de score.

De Argentijn kon simpel binnen tikken nadat Courtois een schot van David Silva niet goed wist te verwerken. City maakte voorts jacht op de 1-2, maar moest tien minuten voor rust een pas op de plaats maken. Scheidsrechter Mike Dean legde de bal op de stip na een overtreding van Fernandinho op Pedro Rodríguez. Hazard stuitte in eerste instantie nog op Caballero, maar trof in de rebound alsnog doel. In de tweede helft liet de Belg na zijn hattrick te completeren na een goede pass van Cesc Fábregas, waardoor City in de wedstrijd bleef. Chelsea hield echter stand, ondanks een enorme kans van John Stones in blessuretijd.



Jürgen Klopp baalt van het optreden van zijn ploeg.

Liverpool 2-2 Bournemouth

Liverpool kende op eigen veld een valse start tegen Bournemouth, dat ongeslagen bleef in zijn laatste vier competitiewedstrijden en na acht minuten spelen profiteerde van concentratieverlies bij Georginio Wijnaldum. De Oranje-interantional dacht de bal eenvoudig terug te kunnen spelen op doelman Simon Mignolet, maar had daarbij geen rekening gehouden met de aanwezigheid van Benik Afobe. De spits van Bournemouth kon simpel binnentikken en bracht de bezoekers zo verrassend aan de leiding.

Liverpool had het in de eerste half lastig met the Cherries, maar slaagde er op slag van rust toch in de score te nivelleren. Philippe Coutinho werd weggestoken door landgenoot Roberto Firmino, waarna de Braziliaan rustig bleef oog in oog met Artur Boruc: 1-1. De Poolse doelman had vlak na de onderbreking het geluk dat Nathaniel Clyne het aluminium trof, maar moest op het uur alsnog voor de tweede maal capituleren: Divock Origi kopte raak op aangeven van Wijnaldum. Liverpool leek de punten vervolgens binnen te hebben, maar Joshua King bezorgde het elftal van Jürgen Klopp drie minuten voor tijd een flinke kater: 2-2.



Arsenal - West Ham United 3-0

De druk op Arsène Wenger mag inmiddels bijna onmenselijk genoemd worden, maar na de zege op West Ham heeft de manager weer wat lucht verschaft. In de eerste helft slaagden the Gunners er nog niet in om te scoren in het eigen Emirates Stadium, want Theo Walcott liet twee mogelijkheden liggen en ook Danny Welbeck kwam niet tot scoren. Aan de andere kant deden Manuel Lanzini, Mark Noble en Michail Antonio pogingen om doel te treffen, maar ook zij faalden in de afronding. In de tweede helft nam Arsenal alsnog afstand van the Hammers: Mesut Özil krulde de bal in het doel en Walcott maakte er later na voorbereidend werk van Özil 2-0 van. Olivier Giroud bepaalde de eindstand met een prachtig schot op 3-0.

Swansea City - Tottenham Hotspur 1-3

Tottenham beleefde een valse start in het Liberty Stadium, want Wayne Routledge opende na elf minuten de score. De buitenspeler prikte de bal van dichtbij binnen na een uitstekende actie en dito voorzet van Jordan Ayew: 1-0. Tottenham hoopte direct wat terug te doen maar, Alli mikte over. De bezoekers waren de bovenliggende partij, maar hadden moeite om door de vijandelijke verdediging te breken. Beide ploegen schreeuwden in de eerste helft overigens een keer om een strafschop, maar kregen die niet toegekend. Tottenham voerde naarmate het duel vorderde de druk op en vond na 88 minuten uiteindelijk de gelijkmaker via Alli. Heung-Min Son, op aangeven van invaller Vincent Janssen, en Christian Eriksen klaarden vervolgens de klus voor de Londenaren.