Mertens scoort na tien seconden in halve finale; Higuaín maakt statement

Juventus heeft zich ondanks een 3-2 nederlaag bij Napoli geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De Oude Dame was eind februari in eigen huis met 3-1 te sterk, waardoor de overwinning voor Napoli niet toereikend was. In de eindstrijd is Lazio de tegenstander voor bekerhouder Juventus.

Drie dagen geleden eindigde de Serie A-ontmoeting tussen beide clubs in Napels in 1-1. De bekerwedstrijd van woensdagavond vertoonde gelijkenissen met het competitieduel: Juventus kwam in de eerste helft op voorsprong en na rust kwam Napoli langszij via Marek Hamsik. In de opstellingen veranderde wel het een en ander. Zo keerde José Reina na een blessure terug onder de Napolitaanse lat, werd Dries Mertens vervangen door Arek Milik en maakten Paulo Dybala en Juan Cuadrado hun rentree bij Juventus.

Gonzalo Higuaín wees na zijn doelpunt naar Napoli-voorzitter Aurelio de Laurentiis.

Na twaalf minuten dacht Milik een prachtig doelpunt voor te bereiden met een hakbal, maar José Callejon schoot van dichtbij op doelman Neto. Vervolgens werd een blunder van Vlad Chiriches niet afgestraft door Tomás Rincón. De verdedigende middenvelder kreeg de bal van Chiriches, maar vuurde ongehinderd over. Even later kwam Juventus alsnog op voorsprong via Higuaín, wiens schot vanaf zo'n 22 meter door de benen van Chiriches binnenzeilde.

De Argentijn gebaarde vervolgens richting het deel van de tribune waar Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis doorgaans zit en leek hem toe te schreeuwen dat het vertrek van Higuaín bij Napoli zijn fout was. Daarmee leek de bekerfinale een utopie voor Napoli. De ploeg van Maurizio Sarri gaf de moed echter niet op. Dankzij Hamsik werd het 1-1: de Slowaak kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied van Juventus-verdediger Alex Sandro en haalde gedecideerd uit.

Het duurde echter niet lang voordat Juventus weer de leiding overnam. Dybala vond Cuadrado aan de rechterzijde en de Colombiaan vond Higuaín in het strafschopgebied. De spits vuurde raak in het dak van het doel: 1-2. Ditmaal vierde hij zijn doelpunt meer ingetogen. Een flitsende invalbeurt van Mertens, ingekomen voor Milik, leidde tot de 2-2. De Belg stond tien seconden op het veld, toen hij Neto opjoeg. De doelman liet de bal onder zijn voeten glippen en Mertens scoorde. Via Insigne werd het zelfs 3-2, maar het was niet genoeg om door te bekeren.