Blunder Zwinkels wordt ADO Den Haag niet fataal in Tilburg

ADO Den Haag heeft de 4-1 overwinning van afgelopen weekeinde op Roda JC Kerkrade een fraai vervolg weten te geven. Het team van Alfons Groenendijk hield woensdagavond drie punten over aan het uitduel met Willem II en geniet nu een voorsprong van liefst vijf punten op hekkensluiter Go Ahead Eagles: 1-2. Willem II blijft elfde staan en lijkt freewheelend richting het einde van het seizoen te kunnen gaan.

Abdenasser El Khayati was met een doelpunt van grote waarde voor ADO tegen Roda en de aanvaller gaf ook in het Koning Willem II Stadion zijn visitekaartje af. Na ruim twintig minuten spelen bracht El Khayati de bezoekers aan de leiding met een bekeken schot: 0-1. Willem II toonde zich echter allerminst onder de indruk van het openingsdoelpunt en kwam vrijwel onmiddellijk op gelijke hoogte, al had het daarvoor wel de hulp van Robert Zwinkels nodig.



Guus Joppen van Willem II verlaat geblesseerd het veld.

De doelman ging lelijk in de fout nadat Pelé van Anholt het leder voorlangs had gekopt en bood Obbi Oulare zo de mogelijkheid om eenvoudig binnen te tikken: 1-1. ADO weerde zich voorts kranig en kwam vlak voor rust andermaal op voorsprong in Tilburg. Na een vlotte counter kwam de bal terecht bij Mike Havenaar, die succesvol afdrukte en zo voor het eerst dit seizoen trefzeker was op vreemde bodem.

Na de onderbreking maakte de thuisploeg jacht op de gelijkmaker. Erik Falkenburg kreeg na zeven minuten spelen in de tweede helft een prima schietkans, maar zijn poging werd onschadelijk gemaakt door Zwinkels. Willem II liep zich vervolgens lange tijd stuk op de Haagse defensie, maar was in de slotfase alsnog bijzonder dicht bij de gelijkmaker. Invaller Elmo Lieftin faalde echter oog in oog met Zwinkels, waardoor het scorebord niet meer in beweging kwam.