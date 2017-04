Ajax legt AZ over de knie na omhaal van Davinson Sánchez

De kampioensdroom van Ajax is nog intact. De formatie van Peter Bosz leek woensdag gelijk te spelen tegen AZ, maar door drie doelpunten in de laatste achttien minuten van de wedstrijd werd het toch nog 4-1 in de hoofdstad. Doordat Feyenoord eveneens won, blijft Ajax tegen een achterstand van drie punten op Feyenoord aankijken. De koploper won tegelijkertijd van Go Ahead Eagles.

Ajax verloor sinds de derde speelronde niet meer in Amsterdam en zette die reeks tegen AZ dus voort. De score werd na vijftien minuten al geopend, want toen tikte Bertrand Traoré de bal van dichtbij binnen na een voorzet van Justin Kluivert. De thuisploeg had al eerder op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Davinson Sánchez de bal na een vrije trap van Hakim Ziyech niet goed onder controle kreeg en Traoré daarna op voormalig Ajax-huurling Tim Krul stuitte. AZ had weinig in de melk te brokkelen in de Amsterdam ArenA en het wachten leek na de goal van Traoré op de 2-0.



Bertrand Traoré opent hier de score.

De Burkinees kreeg na negentien minuten een goede kans om de marge te verdubbelen, maar de linkspoot zijn inzet gepareerd worden door Krul. Vier minuten voor de pauze deed ook Kluivert van zich spreken: de rechtsbuiten passeerde vanaf de middellijn drie tegenstanders om vervolgens Krul zijn inzet te zien pareren. Een smet op de eerste helft van Ajax was het uitvallen van Davy Klaassen; de middenvelder moest zich in de pauze laten vervangen door Donny van de Beek. AZ probeerde in de tweede helft wat meer van zich af te bijten, maar veel meer dan een schietkans voor Wout Weghorst leverde dat aanvankelijk niet op.

Leek, want na 55 minuten kreeg diezelfde Weghorst de ArenA stil door na een mooie bal van Alireza Jahanbakhsh raak te koppen. Als André Onana echter in zijn doel was blijven staan, dan was Ajax de gelijkmaker naar alle waarschijnlijkheid bespaard gebleven. De gasten waren na die goal niet van plan om het rustiger aan te doen en waren na 57 minuten dicht bij de 1-2, maar Onana stond toen wel op te letten bij een afstandsschot van Jahanbakhsh. Het publiek begon te morren, maar veerde op toen het een kleine twintig minuten voor tijd 2-1 werd. Davinson Sánchez scoorde na een hoekschop met een prachtige omhaal.

AZ moest door de nieuwe achterstand weer in de achtervolging en probeerde weer wat meer druk te zetten, maar het team van John van den Brom slaagde er niet meer in om een nederlaag te voorkomen. Sterker: die viel door doelpunten van Lasse Schöne en Amin Younes nog hoger uit. De Deen mocht acht minuten voor tijd, na een overtreding van Rens van Eijden op Traoré, aanleggen vanaf elf meter en liet Krul kansloos: 3-1. In de absolute slotfase kreeg AZ nog wel een kans om wat terug te doen, maar Jahanbakhsh kwam niet verder dan de paal. Later maakte Younes er 4-1 van.