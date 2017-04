Feyenoord hoeft zich na 8-0 zege niet te bekommeren om doelsaldo

Feyenoord had zich niet beter kunnen herstellen van de nederlaag tegen Ajax van zondag. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst gaf Go Ahead Eagles woensdagavond voetballes: 8-0. Jens Toornstra was met een hattrick een van de gevierde mannen. Feyenoord hoeft zich na de monsterzege niet meer te bekommeren om de strijd met Ajax om het beste doelsaldo. De voorsprong op de nummer twee bedraagt drie punten.

Ajax hoopte dat Feyenoord aangeslagen zou zijn na de kansloze nederlaag in De Klassieker, maar niets bleek minder waar. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst speelde de beste eerste helft van het seizoen en stond na 45 minuten op een 5-0 voorsprong. Voor het eerst sinds mei 1987 scoorde Feyenoord vijfmaal voor rust in een Eredivisieduel in De Kuip. De enige speler die wellicht gefrustreerd de kleedkamer opzocht was Michiel Kramer. De vervanger van de geblesseerde Nicolai Jörgensen liet meerdere goede kansen onbenut in de eerste helft.

Na acht minuten mocht Het Legioen voor het eerst opveren. Steven Berghuis omspeelde Marcel Ritzmaier, trok vanaf de rechterflank het strafschopgebied binnen en bediende Toornstra. Die schoof de bal langs Theo Zwarthoed. Eljero Elia was vervolgens goed voor de 2-0 met een geplaatst afstandsschot. Voor het eerst sinds september 2006 kwam Feyenoord tweemaal tot scoren in het eerste kwartier van een Eredivsiewedstrijd. Een fraai aangesneden voorzet van Miquel Nelom had de 3-0 moeten opleveren, maar Kramer schoot voorlangs.

Jens Toornstra maakte een hattrick voor Feyenoord.

Even later bereidde de spits onbedoeld de 3-0 voor: Kramer raakte de bal verkeerd, waarna Dirk Kuyt kon binnentikken. De aanvoerder maakte zijn 150ste doelpunt in de Eredivisie. Hij werd de eerste speler sinds Wim Kieft in 1992 die dat aantal bereikte. Voormalig Feyenoord-aanvaller Elvis Manu liet na de spanning enigszins terug te brengen en Feyenoord liep daarna verder uit. Toornstra schoot in de rebound raak na een poging van Kramer, waarna Jan-Arie van der Heijden de ruststand bepaalde. Een vrije trap van Steven Berghuis kwam via Sander Fischer bij de verdediger terecht.

Diezelfde Van der Heijden was kort na rust goed voor de assist bij de 6-0. Hij kopte na een corner terug op collega-verdediger Eric Botteghin, die binnenwerkte. Manu miste opnieuw een goede kans op de eretreffer en die zou er uiteindelijk ook niet meer komen. De honger van Feyenoord was echter nog niet gestild en achttien minuten voor tijd kreeg ook Kramer waarnaar hij verlangde. De aanvaller zorgde op aangeven van Berghuis voor de 7-0. Een volley van Toornstra, die daarmee een hattrick maakte, betekende de eindstand.