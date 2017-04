Briljante assist leidt zege Leipzig in; eerste nederlaag voor Jonker

RB Leipzig heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de top van Bundesliga. De seizoensrevelatie had het aanvankelijk lastig met FSV Mainz, maar nam in een doelpuntrijke tweede helft uiteindelijk afstand van de laagvlieger: 2-3. Andries Jonker verloor voor het eerst met VfL Wolfsburg, dat op eigen veld met het kleinst mogelijke verschil klop kreeg van Freiburg.

FSV Mainz 05 - RB Leizpig 2-3

Leipzig werd vlak na de onderbreking op sleeptouw genomen door Emil Forsberg. De Zweedse middenvelder verzorgde twee assists in een tijdsbestek van vier minuten en met name de beslissende pass voor het openingsdoelpunt van Marcel Sabitzer was van grote schoonheid. Forsberg legde het leder na een voorzet vanaf de rechterflank met de hak panklaar voor zijn ploeggenoot, die vervolgens vrij kon binnenkoppen.

Timo Werner verdubbelde de voordelige marge voor Leipzig niet veel later met het hoofd uit een hoekschop van Forsberg, alvorens Mainz twintig minuten voor tijd wat terugdeed via Jairo Samperio. Het slotakkoord was weggelegd voor Yoshinori Muto, maar Naby Keïta had Leipzig daarvoor al in veilige haven gebracht. Mainz eindigde het duel met tien man door een rode kaart van Jean-Philippe Gbamin in de slotfase.



MUST SEE | Wat een GENIALE assist van Emil Forsberg! 😍😍 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 5 april 2017

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 0-1

Andries Jonker bleef ongeslagen in zijn eerste vier duels als hoofdtrainer van Wolfsburg en de oefenmeester zag zijn ploeg een prima eerste helft spelen voor eigen publiek. Het was echter de verdienste van Alexander Schwolow dat de brilstand halverwege op het scorebord stond. De doelman van Freiburg redde knap op pogingen van Mario Gómez en Vieirinha en hield de bezoekers zo op de been in het eerste bedrijf.



Mario Gómez treurt.

Na rust beet Freiburg iets meer van zich af en dat resulteerde twaalf minuten voor tijd in de verrassende 0-1. Florian Niederlechner werd na een vlotte counter bereikt door aanvalscompagnon Janik Haberer en bezorgde Freiburg met een bekeken schot in de verre hoek de drie punten. Wolfsburg staat door de nederlaag nog altijd maar één punt boven de gevreesde rode streep.