FC Groningen kan na drie maanden en tien wedstrijden weer juichen

FC Groningen heeft de eerste competitiezege sinds 14 januari te pakken. De noorderlingen rekenden woensdagavond met 2-0 af met NEC en staan nu met 33 punten op de tiende plaats in de Eredivisie, al kunnen Willem II en PEC Zwolle later nog langszij komen. NEC vindt zichzelf terug op de veertiende positie.

FC Groningen won al tien wedstrijden niet meer in competitieverband en de zege op NEC kwam dan ook op een welkom moment. Het team van Ernest Faber begon echter niet goed, want binnen twee minuten had de opponent op voorsprong kunnen staan. Samir Memisevic voorkwam met een sliding echter dat Taiwo Awoniyi kon uithalen en na achttien minuten zorgde de spits opnieuw voor opwinding toen hij op weg leek naar de 0-1, maar op Sergio Padt stuitte. Groningen speelde niet zwak en oogde ook wel gretig, maar gaf achterin te veel ruimte weg. Na de tweede kans voor Awoniyi verbeterde Groningen zich.

De Trots van het Noorden gaf in het vervolg van de eerste helft immers nauwelijks meer kansen weg en maakte zelf de 1-0: Mimoun Mahi ontving de bal van Juninho Bacuna en schoof raak in de korte hoek. Hij profiteerde daarmee van gemakzuchtig balverlies op het middenveld van Julian von Haacke. De gastheer had er later zelfs 2-0 van kunnen maken ware het niet dat Mahi de bal vanaf een meter of vier niet tussen de palen gemikt kreeg. In de tweede helft ging Groningen verder op zoek naar de margeverdubbeling en daarom nam de middenmoter ook het initiatief in het eigen Noordlease Stadion.

Desondanks was het NEC dat de eerste serieuze kans creëerde van het tweede bedrijf: André Fomitschow denderde over de linkerflank en verraste Padt bijna in de lange hoek, maar de goalie liet zich niet verschalken. Bryan Linssen en Mohamed Rayhi lieten hierna grote mogelijkheden liggen, waarna Juninho Bacuna liet zien hoe het wel moest. De jongeling legde, halverwege de tweede helft, vanaf twintig meter aan en vond de linkerhoek. In het vervolg was Bacuna nog tot twee keer toe dicht bij de 3-0, maar de middenvelder trof de paal en stuitte op Joris Delle. De zege voor Groningen kwam hoe dan ook niet meer in gevaar.