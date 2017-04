Barcelona legt druk bij Real na fantastische omhaal van Suárez

Barcelona heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de Spaanse titelrace. Het team van Luis Enrique rekende op eigen veld eenvoudig af met Sevilla en neemt de koppositie voorlopig over van Real Madrid, dat later op de avond nog in actie komt tegen Leganes: 3-0. Barcelona werd geen enkel moment in de problemen gebracht door Sevilla en stelde de zege in de eerste helft reeds veilig.

Sevilla kwam niet tot winst in zijn laatste vier competitiewedstrijden en ook in Camp Nou hadden de Andalusiërs het moeilijk. Barcelona ging furieus van start en kreeg enkele goede mogelijkheden in het eerste kwart van de krachtmeting. De beste kans was voor Lionel Messi, maar diens vrije trap spatte uiteen op de lat. Aan de andere kant miste Steve N'Zonzi oog in oog met doelman Marc-André ter Stegen, alvorens Luis Suárez op fenomenale wijze de score opende namens de thuisploeg.

De Uruguayaan profiteerde van matig uitverdedigen van Gabriel Mercado en verschalkte Sergio Rico voorts met een fraaie omhaal: 1-0. Barça had daarna bijzonder weinig te duchten van een armzalig Sevilla en liep dankzij twee doelpunten van Messi razendsnel uit naar een ruimere voorsprong. De sterspeler van de Catalanen kon eerst simpel scoren na goed voorbereidend werk van Suárez en tekende met een verwoestende uithaal nog in de eerste helft voor de 3-0.

Na de onderbreking nam Barcelona gas terug. Het elftal van Luis Enrique kreeg voldoende mogelijkheden om Sevilla nog meer pijn te doen, maar zag geen reden zich bovengemiddeld in te spannen met de Champions League-wedstrijd tegen Juventus van volgende week in het vooruitzicht. De zwalkende bezoekers kwamen er uiteindelijk, ondanks een rode kaart voor Vitolo Machin in de slotfase, genadig vanaf en kijken inmiddels tegen een achterstand van elf punten aan op Barcelona, dat nu zelf een voorsprong van één punt geniet op aartsrivaal Real. De hoofdstedelingen hebben echter nog wel twee wedstrijden tegoed.