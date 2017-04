Stevens biedt zich aan: ‘Ik ben altijd bereid Roda te helpen’

Huub Stevens werkte in het verleden jarenlang bij Roda JC Kerkrade en de oefenmeester koestert nog altijd warme gevoelens voor de club, die woensdag afscheid nam van technisch directeur Ton Caanen. Stevens zegt bereid te zijn de Limburgers uit de brand te helpen, maar is in elk geval niet uit op de baan van trainer Yannis Anastasiou.



Anastasiou staat onder hevige druk bij Roda, dat sinds afgelopen weekeinde hekkensluiter is in de Eredivisie. "Mijn naam valt wel heel snel, maar in dit geval hoeft dat niet, want ik vind niet dat het aan de trainer ligt. Dat moet duidelijk zijn", vertelt Stevens in gesprek met FOX Sports. "Ik ben altijd bereid om te helpen. Het is alleen de vraag in welke functie."

De inmiddels 63-jarige keuzeheer zit sinds zijn vertrek bij TSG Hoffenheim begin vorig jaar zonder club. Stevens sluit niet uit dat hij als rechterhand van Anastasiou aan de slag zal gaan bij Roda. "Maar laten we eerst afwachten of ze daar over nadenken. Het is toch een club waar ik lang en met plezier gewerkt heb."