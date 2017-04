Vitesse wint weer eens in Almelo na duel met twee rode kaarten

Vitesse heeft na vier jaar weer eens gewonnen op bezoek bij Heracles Almelo. Het team van Henk Fraser greep in de slotfase van de eerste helft de leiding dankzij Navarone Foor en hield die voorsprong vast: 0-1. In de tweede helft moest Heracles verder met tien man na de tweede gele kaart voor Robin Pröpper, terwijl ook Vitessenaar Kevin Diks in de slotfase voor de tweede keer op de bon ging. Vitesse staat na de zege steviger op de vijfde plek.

Het was een klein wonder dat de eerste helft niet doelpuntloos eindigde, want geen van beide ploegen maakte echt aanstalten om de score te openen. Heracles wist zich in de eerste 35 minuten onder de druk van Vitesse uit te spelen. Beide teams zochten geduldig naar de zwakke plek van de tegenstander en kwamen niet verder dan enkele ongevaarlijke schoten op doel. In de laatste tien minuten was Vitesse wat nadrukkelijker op de vijandelijke helft en dat resulteerde uiteindelijk in de openingstreffer.

Robin Pröpper werd na 55 minuten weggestuurd.

Een voorzet van Alexander Büttner werd slecht weggewerkt door Heracles, waarna Milot Rashica de bal oppikte. Hij legde terug op Navarone Foor, die na een korte draai de 0-1 op het scorebord zette. Heracles kwam vervolgens een stuk scherper uit de kleedkamer, was vaker te vinden op de helft van Vitesse en combineerde soepeler dan de bezoekers. Toch werd de opdracht voor Heracles na 55 minuten een stuk lastiger, door een rode kaart van Pröpper.

De middenvelder had even daarvoor zijn eerste gele kaart gekregen voor een handsbal en werd opnieuw bestraft voor het trekken aan het shirt van Ricky van Wolfswinkel. Arbiter Christiaan Bax kende Pröpper zijn tweede gele kaart toe.De thuisploeg bleef desondanks strijden voor de gelijkmaker en was dreigend via Kristoffer Peterson, wiens uithaal in de handen van Eloy Room belandde. De Zweed dwong de keeper even daarna om zich te strekken na een hard schot. Ook Vitesse eindigde het duel met tien: enkele minuten voor tijd kreeg Diks zijn tweede gele prent.