Ben Arfa stelt Mourinho verantwoordelijk: ‘Hij is de antithese van Cruijff’

Hatem Ben Arfa geldt als een van verfijndste spelers ter wereld, maar de balvirtuoos van Paris Saint-Germain betoogt dat het voetbal er door de jaren heen niet attractiever op is geworden. De dertigjarige Fransman stelt in een interview met France Football onder anderen Manchester United-manager José Mourinho verantwoordelijk voor die tendens.

"Veel coaches zoeken naar systemen die het spel van andere teams ontregelen, maar dat is niet de essentie van het voetbal. Kijk naar José Mourinho en Diego Simeone; ze zijn de antithese van Johan Cruijff", vertelt Ben Arfa. "Onder zulke trainers is er niet langer plek meer voor plezier."

"Er wordt geen spektakel meer geleverd, waardoor het voetbal me een stuk minder interesseert dan eerder", treurt de aanvallende middenvelder. "Ik vind het niet meer leuk om voetbalwedstrijden te bekijken. Zelfs in de Franse competitie slagen we erin het voetbal de nek om te draaien", besluit Ben Arfa, die afgelopen zomer door PSG werd weggeplukt bij OGC Nice.