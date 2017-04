Hoedt gaat op voor hoofdprijs: ‘Ze verdienen het na vorig jaar’

Wesley Hoedt speelde dinsdagavond 45 minuten voor Lazio in de return van het tweeluik met stadsgenoot AS Roma in de halve finale van de Coppa Italia. De verdediger werd na rust binnen de lijnen gebracht door trainer Simone Inzaghi en wist zich ondanks een 3-2 nederlaag met i Biancocelesti te plaatsen voor de eindstrijd.

"De club en supporters verdienen deze finale na een minder seizoen vorig jaar", tekende Premium Sport na afloop van de beladen stadsderby op uit de mond van Hoedt. Lazio neemt het in de bekerfinale mogelijkerwijs op tegen Juventus, dat zich woensdag na een 3-1 overwinning thuisoverwinning definitief hoopt te ontdoen van Napoli. "Het maakt voor ons geen verschil wie de tegenstander wordt. Het zijn beide bijzonder sterke teams, maar we moeten vooral op onszelf letten", aldus de Oranje-international.

"We moeten ons nu weer volledig richten op de competitie", vervolgt Hoedt. "Als we komend weekend van Napoli winnen, dan kunnen we aan de derde plaats gaan denken. Ze staan boven ons en hebben een sterke ploeg, maar wij gaan er alles aan doen om hen af te stoppen." De achterstand van Lazio op Napoli in de Serie A bedraagt op dit moment vier punten.